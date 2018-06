Starkregen und Gewitter: Erneut Unwetter in Thüringen angekündigt

Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor schweren Gewittern in weiten Teilen Thüringens. Ein Sprecher sagte, für Montagnachmittag würden örtlich Regenmengen von bis zu 50 Liter pro Quadratmeter erwartet. Teilweise könne es am Montag und in der Nacht zum Dienstag auch zu Unwettern kommen. Von der Warnung betroffen sind der Kreis Hildburghausen, Kreis Schmalkalden-Meiningen, Kreis Sonneberg, der Saale-Orla-Kreis, die Stadt Suhl, der Wartburgkreis, der Ilm-Kreis, Kreis Gotha und der Kreis Greiz.