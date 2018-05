Thüringen: Schmalkalden erhält ersten 3D-Zebrastreifen Deutschlands

Der 3D-Zebrastreifen in Schmalkalden ist zur Hälfte fertig, soll am Samstag eingeweiht werden. Bildrechte: MDR/Heinz Diller

Deutschland bekommt seinen ersten dauerhaften 3D Zebrastreifen. Gemalt wird der ausgerechnet in Schmalkalden. Damit soll der Verkehr im Wohngebiet "Walperloh“ sicherer gemacht werden. In Österreich und Island haben sich die Streifen, die wie massige Betonblöcke wirken, bereits bewährt.



Die Idee für einen solchen Streifen sei an einem runden Tisch im Wohngebiet entstanden. Anwohner hatten sich über die zum Teil rücksichtslosen Auto- und Motorradfahrer an einer Kreuzung beschwert. Diese wird am stärksten frequentiert, weil sich hier Supermarkt, Fitnessstudio, Gaststätte und Bushaltestelle befinden. Auch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde und Kontrollen der Polizei hätten eigenen Angaben zufolge nicht viel geholfen.