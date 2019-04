Michael Friedrich hat schon viel gesehen. Als Feuerwehrchef in Meiningen hat er es fast täglich mit schlimmen Unglücken zu tun. Aber was da am Sonntag auf der A 71 zwischen Suhl und Meiningen passiert ist - darüber kann selbst Friedrich nur mit dem Kopf schütteln. Plötzlicher Hagel hatte die Strecke in eine eisglatte Fahrbahn verwandelt. An die 50 Fahrzeuge krachten ineinander. Sechs Menschen wurden dabei schwer, 26 leicht verletzt.

Temperaturen sanken auf null Grad

Sonntagmittag ging der erste Alarm bei der Feuerwehr ein. Mit dem Kommandowagen rast Michael Friedrich zur Unfallstelle. Dass im Thüringer Wald auch im April und Mai noch Schneeflocken fallen können, ist nichts Besonderes. Die Wetterlage am Sonntag war es aber schon. Innerhalb von wenigen Minuten sanken die Temperaturen von 15 auf null Grad, so zeigen es die Aufzeichnungen der Wetterstation auf dem nahgelegenen Dolmar. Die Hagelkörner pappten sofort auf der Fahrbahn fest, gefroren zu einer Eisschicht. Für die Autofahrer ist das ein Albtraum, denn binnen Sekunden konnten sie ihre Fahrzeuge nicht mehr kontrollieren. Manche schlitterten fast einen halben Kilometer, ehe sie zum Stehen kamen. Die Folge: Viele Autos krachten zusammen, donnerten in die Leitplanke.

Michael Friedrich hat schon vieles erlebt, doch die Massenkarambolage auf der A71 am Sonntag beschäftigt ihn. Bildrechte: MDR/ Bettina Ehrlich Der Meininger Feuerwehrchef hatte Mühe überhaupt zur Unfallstelle zu kommen. "Überall lagen Autoteile herum und Autos standen kreuz und quer auf der Fahrbahn. In fast in jedem der Fahrzeuge habe ich Verletzte gesehen", schildert Friedrich einen Tag nach dem Einsatz. "Als Feuerwehrmann willst du ja sofort loslegen, wenn du einen Verletzten siehst, aber als Einsatzleiter musst du entscheiden, wo zuerst." Besonders an die Nieren geht es dem Feuerwehrchef, wenn Kinder betroffen sind. In einem der verunglückten Autos entdeckte er ein Baby in einer Sitzschale. Das Kleine war zwar nicht verletzt, brüllte aber, weil die Eltern nicht an rankamen, um es aus dem Auto zu holen. "Ich habe die Eltern beruhigt und ihnen versichert, dass gleich Hilfe kommt."

Viele standen unter Schock