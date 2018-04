Schwallungen Wenn explodierte Essenreste an der Fassade hängen

In Schwallungen ist Dienstagnachmittag der Tank eines Lkws mit vergorenen Essensresten explodiert. Der braune Brei waberte dabei in Vorgärten, durch Kellerfenster und an die Häuserfassaden. Anwohner hoffen jetzt auf Entschädigung.