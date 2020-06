Auf dem Gelände einer Firma für Oberflächentechnik in Fambach im Kreis Schmalkalden-Meiningen ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN sagte, geriet ein Zink-Natronbad in Brand. Die Ursache ist noch unklar. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht. Ein Gefahrgutzug wurde alarmiert, um giftige Stoffe zu binden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, so die Polizei.

Einsatzkräfte der Feuerwehr sichern das Firmengelände in Fambach am Freitagmorgen ab. Bildrechte: MDR/News5