Mit so vielen Menschen hatte Jürgen Herrmann gar nicht gerechnet. Er hat für den Verein Thüringer gegen Südlink den Protest in Fambach im Kreis Schmalkalden-Meiningen organisiert. Immerhin rund 150 Menschen sind dort ins Gewerbegebiet gekommen. Alle mit Mund-Nasenschutz. Nach Henneberg bei Meiningen waren rund 100 gekommen und nach Ifta, Marksuhl und Lauchröden im Wartburgkreis je etwa 60. "Das ist ein starkes Zeichen", freute sich Vereinschef Heiko Ißleib. Und das könne nun auch in Berlin nicht übersehen werden. Der Protest richtete sich vor allem gegen das so genannte Plansicherstellungsgesetz.

Jürgen Herrmann organisierte den Protest Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich