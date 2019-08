Die Zahl der Feuerwehrleute in Thüringen hat im vergangenen Jahr nach langem Abwärtstrend erstmals wieder zugenommen. Nach Angaben von Innenminister Georg Maier (SPD) gab es 2018 in den Kommunen gut 34.700 aktive Feuerwehrleute - 900 mehr als im Vorjahr. Das entspricht einem Plus von knapp drei Prozent.

Die Entwicklung sei sehr erfreulich, sagte Maier am Donnerstag bei der Vorstellung des Brand- und Katastrophenschutzberichts in Zella-Mehlis (Kreis Schmalkalden-Meiningen). Laut Feuerwehrverband ist einer der Gründe dafür, dass vor etwa zehn Jahren das Eintrittsalter in die Jugendfeuerwehren abgesenkt wurde und damit mehr Kinder als neue Mitglieder gewonnen werden konnten. Die Folge: Jetzt treten diese jungen Leute in den aktiven Feuerwehrdienst ein.