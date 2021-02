Der Bürgermeister der Südthüringer Gemeinde Floh-Seligenthal ist am Wochenende auf seinem privaten Grundstück von etwa 20 Personen bedrängt worden. Wie Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU) MDR THÜRINGEN am Dienstag bestätigte, wollten die Menschen ihn wegen der angekündigten Corona-Massentests im Landkreis zur Rede stellen. Hier sei eindeutig eine Grenze überschritten worden, sagte Holland-Nell.

Weil sich der Bürgermeister bedroht fühlte, rief er die Polizei. Eine Anzeige will Holland-Nell jedoch nicht erstatten. Grundsätzlich sei er jederzeit zu Gesprächen bereit, aber nicht unter solchen Umständen. Holland-Nell hatte zuvor im Gemeinderat über die vom Meininger Landratsamt geplanten Massenschnelltests berichtet. Diese sollen am Montag unter anderem in Schmalkalden beginnen. In einer Telefonkonferenz wollen sich das Landratsamt und die Bürgermeister am Dienstagnachmittag über die Logistik abstimmen.