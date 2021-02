Bürgermeister zuvor bedrängt Floh-Seligenthal: Protest gegen Corona-Auflagen aufgelöst

Die Polizei in Floh-Seligenthal im Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat am Freitag eine nicht genehmigte Demonstration von Corona-Kritikern aufgelöst. Nur Tage zuvor war der Bürgermeister des Ortes vor seinem Wohnhaus bedrängt worden, nachdem der Landkreis Corona-Massentests angekündigt hatte. Initiatoren der Demonstration am Freitag zählten auch zu den Protestierenden am Haus des Lokalpolitikers.