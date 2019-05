Das Feinkost-Werk in Floh-Seligenthal steht erneut vor dem Aus . Eine Firmensprecherin teilte MDR THÜRINGEN mit, der Standort könne nicht dauerhaft wirtschaftlich betrieben werden. Das habe eine Analyse ergeben. Sie kündigte an, dass der Betrieb die Mitarbeiter bestmöglich unterstützen werde. Genaue Angaben dazu machte sie jedoch nicht. Das Südthüringer Werk gehört zum Feinkost-Hersteller Homann, der wiederum Teil der Unternehmensgruppe Theo Müller ist.

Bei Hopf Feinkost in Floh-Seligenthal werden unter anderem Salate, Aufstriche und Fischprodukte hergestellt. Bildrechte: MDR/Rolf Dieter Lorenz

Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätte (NGG) mitteilte, soll das Thüringer Werk zum 31. August schließen. Betroffen sind 65 Arbeitsplätze in dem Betrieb im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Die Gewerkschaft kritisierte die angekündigte Schließung: Viele Mitarbeiter hätten mit Sicht auf ihre Arbeitsplätze jahrelang auf höhere Lohnforderungen verzichtet. Am Dienstagabend wurden die Mitarbeiter demnach über die geplante Schließung des Werks informiert. Am Mittwoch soll über den Sozialplan verhandelt werden.



Bereits im Sommer 2017 hatte der Mutterkonzern angekündigt, die Produktion bis 2020 ins sächsische Leppersdorf zu verlegen und das Feinkost-Werk Hopf in Floh-Seligenthal sowie drei weitere Standorte zu schließen. Das Unternehmen hatte damals von hartem Wettbewerb und mangelndem Entwicklungspotenzial gesprochen.