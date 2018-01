Biathlon-Weltcup in Oberhof Damen-Staffel stürmt auf Platz 2, Männer im Nebel Sechste

Die deutsche Damen-Staffel ist beim Biathlon-Weltcup in Oberhof auf Platz 2 gestürmt. Das DSV-Quartett musste sich lediglich Frankreich geschlagen geben. Platz drei ging an Schweden. Die Männer belegten mit ersatzgeschwächter Staffel und bei widrigen Wetterbedingungen Platz 6.

Schlussläuferin Maren Hammerschmidt musste ein Mal in die Strafrunde und sich deshalb der französischen Kontrahentin Justin Braisaz geschlagen geben. "Mit der Strafrunde bin ich natürlich nicht zufrieden. Das alles war ein bisschen wie der Sprung ins kalte Wasser", sagte Hammerschmidt, die bis zum letzten Schießen noch Siegchancen besaß und erstmals als Schlussläuferin antrat, in der ARD.

Nach 4x6 km lag Deutschland 32,4 Sekunden hinter den Französinnen, die nur eine Strafrunde drehen mussten. Die deutsche Staffel wurde zuletzt am 11. März 2016 bezwungen. Seitdem gewann der amtierende Weltmeister sechs Rennen in Serie. Die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier und Franziska Hildebrand, die im Sprint und der Verfolgung die besten Ergebnisse für den DSV geliefert hatten, wurden am Sonntag geschont. Dahlmeier hatte sich in dieser Saison schon zwei Infekte eingefangen, Hildebrand im Sommer eine hartnäckige Fußverletzung erlitten. Platz zwei der deutschen Damen-Staffel war gleichzeitig die erste deutsche Podestplatzierung beim Biathlon-Weltcup in Oberhof.

Die deutsche Männer-Staffel ging am Sonntagnachmittag ersatzgeschwächt an den Start, belegte aber immerhin im Oberhofer Nebel noch Platz 6. Ohne die angeschlagen fehlenden Simon Schempp und Erik Lesser leistete sich das Quartett am Sonntag bei starkem Nebel in der Besetzung Roman Rees, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Arnd Peiffer zehn Strafrunden und zehn Nachlader. Nach 4x7,5 Kilometern lagen sie 3:40,0 Minuten hinter Sieger Schweden. Platz zwei ging an Italien vor Norwegen. Wegen starken Nebels und damit verbundener schlechter Sicht am Schießstand stand das zweite Staffelrennen des Olympia-Winters mehrfach kurz vor dem Abbruch.