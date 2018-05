Großbäckerei Frischback widerspricht Kündigungs-Gerüchten

Frischback hatte in dieser Woche angekündigt, die Produktionsstandorte in Schmalkalden und Arnstadt zu schließen. Laut Geschäftsführung ist es wirtschaftlicher und zukunftssicherer, die Produktion in Erfurt zusammenzulegen. Das passiere eins zu eins. Die Anzahl der Mitarbeiter solle sich ebenso wenig ändern wie die Produktionsfläche. Nach dem Rückzug der Bumüller-Gruppe habe es die einmalige Chance gegeben, deren Standort Erfurt zu übernehmen. Er sei modern, in sehr gutem Zustand und zertifizierungsfähig. "Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir zertifiziert bleiben. Das heißt, dass wir alles weiter herstellen dürfen, zum Beispiel Stollen", so Krack. In der Frischback-Produktion und in den 120 Filialen sind 820 Mitarbeiter beschäftigt.