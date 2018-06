Erfolgreicher Test im Rennsteigtunnel: Geisterfahrer-Warnsysteme für Thüringer Autobahntunnel

Die Geisterfahrt eines Autos am 18. April im Rennsteigtunnel verlief erfolgreich. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr der Autofahrer falsch herum in die Röhre hinein. Das Meldesystem schlug sofort an. Der Fahrer des Wagens fuhr an die andere Seite des Tunnels, wendete und fuhr auf der richtigen Fahrbahn wieder zurück. Alle Beteiligten waren zufrieden. Denn in der acht Kilometer langen Röhre befand sich kein Verkehr. Der Tunnel war an diesem Wochenende gesperrt - auch für den Test.

Induktionsschleifen und Wärmebildkamera

Technisch setzt sich das System aus bekannten Komponenten zusammen, die miteinander gekoppelt sind. Induktionsschleifen in der Fahrbahn und eine Wärmebildkamera sollen gefährliche Geisterfahrer in Sekundenschnelle identifizieren. Daraufhin können die Tunneleingänge verschlossen werden. Seit einem Jahr arbeitet die Anlage fehlerfrei. Ein System, dass nur auf die Induktionsschleifen gesetzt hatte, erwies sich als fehleranfällig. Zwischen 2013 und 2015 hatte dieses System 44 Fehlalarme ausgelöst - bei einem korrekten Treffer.

Auch wenn Geisterfahrer in den Autobahn-Tunneln selten sind - erst zweimal seit 2013 befuhren Autofahrer den Rennsteigtunnel verkehrt herum und beide Fälle endeten ohne Unfälle - so dramatisch können die Folgen sein. Deshalb sollen nun nach und nach alle Thüringer Autobahntunnel mit dem System ausgestattet werden. Die Kosten je Anlage sind relativ gering. Sie betragen rund 10.000 Euro je System. Zudem arbeiten sie weitgehend wartungsfrei, so der Chef des Landesamtes für Bau und Verkehr, Markus Brämer.

Als Masterarbeit von heutigem Mitarbeiter entwickelt