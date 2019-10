Alle Wintersportstätten Oberhofs werden in den Lauf einbezogen, sagt Alexander Rödiger. Das mache den Lauf so besonders. Die Läufer müssen beispielsweise durch die gesamte Bobbahn 1,2 Kilometer nach oben rennen, durch den Schnee in der Skihalle kriechen und laufen, außerdem geht es die knapp 700 Stufen neben der Schanze im Kanzlersgrund nach oben. Es folgen eine Trailstrecke durch die Mountainbike-Anlage am Fallbachhang und kurz vorm Ziel ein heftiger Anstieg am Schanzenauslauf der Wadebergschanze. So ziemlich alle Streckenhighlights in den Wintersportstätten haben Rödiger und Ertelt schon selbst getestet. Jetzt geht es an die Planung und den Bau der künstlichen Hindernisse, die auf die Strecke gestellt werden.