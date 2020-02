Lehrermangel Mehrere Grundschulen müssen Klassen zusammenlegen

Eltern hatten in einem offenen Brief auf die Lage aufmerksam gemacht.

Eltern hatten in einem offenen Brief auf die Lage aufmerksam gemacht.

Im Landkreis Schmalkalden-Meiningen müssen an mehreren Grundschulen Klassen zusammengelegt werden. Hintergrund ist der Mangel an Lehrern.

Betroffen sind unter anderem Schulen in Schmalkalden, Floh-Seligenthal sowie in Wernshausen. Wie eine Sprecherin im Bildungsministerium sagte, ist die Lage dramatisch. An der Grundschule in Brotterode zum Beispiel fehlen momentan wegen Krankheit und Elternzeit insgesamt vier Lehrer. Für acht Klassen gebe es deshalb nur sechs Pädagogen.