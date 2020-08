Zwischen Untermaßfeld und Obermaßfeld (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist am Dienstag ein Gülle-Laster umgekippt. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN sagte, ist der Fahrer dabei schwer verletzt worden. Sein Sattelzug war beim Abbiegen umgestürzt. Ein Gefahrengutzug und die Wasserbehörde sind im Einsatz, da tausende Liter Gülle ausgelaufen sind.

Der Unfall ereignete sich in der Ecke Hopfengarten/am Steigrain, am Abzweig zur L3089. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren, am besten über die Autobahn 71.