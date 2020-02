Der Meininger CDU-Landtagsabgeordnete Michael Heym will nicht wieder für den Vize-Fraktionsvorsitz im Landtag kandidieren. Das kündigte der 57-Jährige am Mittwochabend während einer Sitzung des Kreisvorstands der CDU Schmalkalden-Meiningen an, schreibt das Freie Wort. Heym begründete das indirekt mit der Kritik an seinem AfD-freundlichen Kurs, die er in seiner Fraktion erlebt habe. Der CDU-Kreisvorstand stellte sich hinter seinen Vorsitzenden Heym und dessen Fraktionskollegen, die bei der Ministerpräsidentenwahl mit der AfD für Kemmerich gestimmt hatten.

Immer mehr Christdemokraten fordern personellen Neubeginn

Unterdessen setzt sich der Aufruhr in der Thüringer CDU mit neuen Zeichen von Zerrissenheit fort. Nach den Kreisverbänden in Sonneberg und Saale-Orla fordern jetzt auch die Christdemokraten in Suhl von Mike Mohring, nicht nur als Fraktionschef, sondern als Parteivorsitzender der CDU zurückzutreten.

Für einen Neuanfang braucht es Vertrauen und Verlässlichkeit. Dies sehen wir nicht mehr in der Person von Mike Mohring gegeben." Mark Hauptmann CDU-Kreisvorsitzender Suhl

Zugleich haben sich inzwischen sechs Kreisverbände der Forderung der Suhler CDU angeschlossen, bald einen Kleinen Parteitag der CDU zu organisieren, um untereinander und mit der Führung über die Lage zu beraten. Damit muss der Landesvorstand diese Delegiertentagung einberufen.

Entsprechende Beschlüsse fassten unter anderem die CDU-Verbände in Hildburghausen, Sonneberg und im Ilm-Kreis. Auf der anderen Seite erheben etliche Kreisverbände ausdrücklich keine Rücktrittsforderungen an Mohring. Dazu gehören Schmalkalden-Meiningen, der Wartburgkreis und der Ilm-Kreis. Das Thema Mohring spiele "keine größere Rolle“, sagte der Vizevorsitzende der Wartburgkreis-CDU, Jürgen Dücker, auf Nachfrage.

Unterschiedliche Sicht auf Ministerpräsidentenwahl

Das unterschiedliche Vorgehen spiegelt die unterschiedliche Sicht auf das Stimmverhalten bei der Ministerpräsidentenwahl wider, sowohl parteiintern als auch im Verhältnis zwischen Partei und Abgeordneten. In Hildburghausen und im Ilm-Kreis geht dieser Riss quer durch den Kreisvorstand, weshalb man hier auf keinen gemeinsamen Nenner kommt. Während dort und in den Kreisvorständen in Suhl und auch in Sonneberg keine Landesparlamentarier vertreten sind, stellten sich die CDU-Vorstände im Wartburgkreis und in Schmalkalden-Meiningen hinter ihre örtlichen Abgeordneten, die ihr Ja für Kemmerich auch im Nachhinein nicht bereuen.

Ramelow sei "vorzeigbarer Ministerpräsident" gewesen

CDU-Landtags-Fraktionsvize Heym sagte, sein angekündigter Rückzug habe "auch damit zu tun, was ich in den letzten Monaten in der Landtagsfraktion erlebt habe. Das war nicht immer schön." Mehr wolle er dazu nicht sagen. Bodo Ramelow sei in den zurückliegenden fünf Jahren ein "vorzeigbarer Ministerpräsident gewesen", sagte Heym. Ihn zu wählen, komme für ihn dennoch nicht in Frage. "Ramelow ist nur das Feigenblatt. Hinter dem eloquenten Linken-Politiker läuft eine ideologische Maschinerie“, sagte der 57-Jährige, der auch CDU-Kreisvorsitzender in Schmalkalden-Meiningen ist.