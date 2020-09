Im Ahorn Panorama Hotel in Oberhof werden Gäste jetzt vor dem Check-In auf ihre Körpertemperatur überprüft. Wie ein Sprecher der Ahorn Hotels & Resorts mitteilte, hat die Hotelgruppe insgesamt rund 50.000 Euro in die Fiebermessgeräte investiert. Die Gäste können die Temperatur kontaktlos an speziellen Geräten überprüfen.

Die Sicherheit von Gästen und Angestellten soll mit Blick auf das Coronavirus erhöht werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK