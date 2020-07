In Meiningen hat am Donnerstagabend ein Hund einen 43-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteile, biss das Tier dem Mann im Hinterhof eines Wohnhauses mehrfach in Arme und Beine. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.