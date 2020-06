Auf der A71 in Thüringen hat es am Mittwoch Aufregung um einen entlaufenen Hund gegeben. Laut Polizei wurde das Tier, das noch einen Maulkorb trug, am Mittag von einem Autobahnpolizisten bei Meiningen-Nord auf der Fahrbahn entdeckt. Die Beamten sperrten daraufhin die Autobahn in Richtung Erfurt.

Dieser Hund wurde auf der A71 gerettet. Bildrechte: MDR/Autobahnpolizei