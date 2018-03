In Oberschönau im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sind möglicherweise zahlreiche illegale Fotofallen im Wald installiert worden. Oberschönaus Bürgermeister Kay-Guido Jäger (CDU) sagte MDR THÜRINGEN, er werde deshalb beim Thüringer Datenschutzbeauftragten nachfragen, ob das Anbringen der Wildkameras rechtens gewesen sei.

Diese Fotofalle wurde legal angebracht. Sie soll Wildkatzen ablichten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach seiner Ansicht hätten Waldeigentümer und Pächter ihre Erlaubnis für solche Kameras erteilen müssen. Es habe aber bislang niemand um Erlaubnis gefragt, so der Bürgermeister. Auch gebe es keine Hinweisschilder für die Foto- und Videoüberwachung im Wald.



Einem Naturfreund aus der Region war Mitte Februar per Wildkamera der Nachweis gelungen, dass der Luchs in den Teil des Thüringer Waldes zurückgekehrt ist. Landesweit wurde darüber berichtet. Es hieß, der Mann habe rund 9.000 Bilder ausgewertet. Oberschönaus Bürgermeister sagte MDR THÜRINGEN, ihm und den Waldbesitzern und -pächtern der Gemeinde sei nicht bekannt gemacht worden, wer Kameras im Wald betreibt und wo sie sich befinden.