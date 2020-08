Wer gern in der Nähe campen möchte, kann das im Freizeitpark direkt an der Ebertswiese oder auf dem Caravanstellplatz Schneidmühlengrund nur sechs Kilometer entfernt. Dort bekommt der gepflegte Camper für 15 Euro am Tag Wasser, Strom, W-Lan und kann sich duschen. Auch die Müllentsorgung ist in dem Preis inbegriffen. "Wir wollen die Camper ja gar nicht gängeln, aber in die richtigen und vor allem legalen Bahnen lenken", so Holland-Nell. Immerhin rund 600.000 Euro hat die Gemeinde in den Stellplatz investiert.

Übernachten nicht erlaubt: Wohnmobil am Bergsee Ebertswiese Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich