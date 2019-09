Wegen der ungünstigen Witterungsbedingungen werden die Wettkämpfe auf einem Sprintkurs in der Skihalle ausgetragen. Ursprünglich war geplant, die Skihallenstrecke durch einen Kunstschneekurs im Freien zu verlängern. Am Samstag ist in der Skihalle außerdem ein Weltrekordversuch über 100 Meter in Skilanglauf-Sprint geplant. Zudem gibt es für Besucher einen Tag der offenen Tür.