In Jüchse n im Kreis Schmalkalden-Meiningen haben rund 90 Menschen einen illegalen Lichtmess-Umzug gefeiert. Sie liefen kostümiert oder in Alltagskleidung durch den Ort, auch Fahrzeuge und Pferde waren zu sehen. Nach Angaben des Landratsamtes wurde der Umzug durch die Polizei aufgelöst. Gegen Teilnehmer seien drei Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Polizeibeamte gestellt worden.

Das werden wir uns nicht bieten lassen. In den Krankenhäusern kämpfen Ärzte und Pfleger um unzählige Menschenleben, daheim bangen viele um ihre wirtschaftliche Existenz und hier wird munter Karneval gefeiert. Da fehlt es offenbar komplett an Realitätssinn und Rücksichtnahme.

Greiser warnte potenzielle Nachahmer in der Karnevalszeit in anderen Orten. Der Lichtmess-Umzug gehört zur Karnevalstradition in Jüchsen. Wegen der Corona-Pandemie hatte der Jüchsener Karneval Club den Umzug in diesem Jahr jedoch abgesagt.