Am Sonntagnachmittag hatten sich nach Angaben der Polizei etwa 90 Menschen an einem Umzug beteiligt . Videoaufnahmen zeigen kostümierte Menschen, die wie bei einem Karnevalsumzug durch den Ort ziehen - zumeist ohne Rücksicht auf geltende Corona-Regeln.

Auch in der Karnevalshochburg Wasungen werden verbotene Aufzüge befürchtet. Am Dienstag wollen die Stadt, die Ordnungsbehörde des Landkreises und die Polizei das Vorgehen beraten. Hintergrund ist, dass es in den sozialen Netzwerken bereits entsprechende Aufrufe gegeben hat.

In Wasungen waren wegen der Pandemie bereits im September vergangenen Jahres sämtliche Karnevalsveranstaltungen abgesagt worden. Bürgermeister Thomas Kästner (pl) ruft alle Karnevalisten auf, sich an geltende Regeln und Gesetze zu halten. Bilder wie in Jüchsen sollten sich auf keinen Fall in Wasungen wiederholen. Das sei keine Werbung für den Thüringer Karneval.