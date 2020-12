Nach Unruhen in der Justizvollzugsanstalt in Untermaßfeld (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ermittelt die Kriminalpolizei wegen Gefangenenmeuterei gegen rund 40 Häftlinge. Derzeit werden unter anderem Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet. Den Angaben zufolge hatten Dutzende Gefangene am Dienstagabend die Anweisungen der Wärter missachtet.