In der Justizvollzugsanstalt in Untermaßfeld (Kreis Schmalkalden-Meiningen) ist es am Dienstagabend offenbar zu Unruhen gekommen. Ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale sagte, es habe "Schwierigkeiten mit einigen Gefangenen" gegeben. Die Lage sei aber übersichtlich und beherrschbar.