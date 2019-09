In der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Untermaßfeld im Landkreis Schmalkalden-Meiningen haben im August mehrere Gefangene randaliert und einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie ein Sprecher des Thüringer Justizministeriums MDR THÜRINGEN bestätigte, hatte am 21. August ein Häftling einem Bediensteten heißes Wasser über die Brust gegossen. Der Bedienstete erlitt dabei Verbrennungen zweiten Grades. Der Gefangene wurde inzwischen in eine andere Haftanstalt verlegt. Gegen ihn wurde Strafanzeige erstattet. Die Ermittlungen dazu laufen derzeit noch.

Häftlinge standen unter Drogen

Zwei Tage später randalierten sechs Gefangene in ihren Zellen. Dabei beschädigten sie die Einrichtung und die Wände der Zellen und drohten den Bediensteten Gewalt an. Weil die Lage in der Haftanstalt eskalierte, wurde die Polizei zur Hilfe gerufen. Vier der Randalierer wurden inzwischen in andere Haftanstalten verlegt. Die Häftlinge standen laut Innenministerium unter dem Einfluss berauschender Mittel. Auch gegen sie wird ermittelt. Zuerst hatte das Freie Wort berichtet.

Nicht die ersten Unruhen in JVA Untermaßfeld