Woesinge Ahoi! Martin Krieg, Präsident des Wasunger Carnevalverein hat an die Karnevalisten in der Faschingshochburg appelliert, sich an die Regeln zu halten und zu Hause zu bleiben. Aber: Am Samstag sind alle Karnevalisten in Wasungen dazu aufgerufen, um 15:11 Uhr an die Fenster und auf die Balkone zu kommen, um zusammen Karnevalslieder zu singen. Ein wenig gemeinsames Schunkeln ist in Wasungen also trotz Corona möglich.