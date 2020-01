Wintersport Skifahren in Thüringen nur auf Kunstschnee möglich

In Thüringen lässt das Wintersportwetter weiter auf sich warten. Wie der Regionalverbund Thüringer Wald mitteilte, gibt es in den höheren Lagen nur einen Hauch von Schnee. Wintersportler müssten sich weiter mit Angeboten auf Kunstschnee begnügen.

Seit Sonntag geöffnet ist laut Verbund der Fallbachhang in Oberhof samt Skilift. Präparierte Hänge gibt es außerdem in Steinach im Landkreis Sonneberg und Heubach im Landkreis Hildburghausen. Langlauf ist nur in der Skisporthalle in Oberhof möglich.

Momentan liegt nur im Oberhofer Skistadion ein Streifen aus Kunstschnee. Dieses würde für einen großen Volks-Skilauf wie den Rennsteiglauf aber nicht ausreichen. Beim Rennsteig-Ski-Lauf gehen jedes Jahr mehrere Hundert Skilangläufer an den Start. Geplant sind am Samstag 15 Kilometer in der Freien Technik sowie am Sonntag 30 Kilometer in der Klassischen Technik.