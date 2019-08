Etwa 3.000 Bilder mit kinderpornografischen Darstellungen fanden die Ermittler auf seinem Rechner. Einem IT-Gutachter zufolge hat der Angeklagte diese Bilder zwischen 2013 und 2017 unter einem Pseudonym heruntergeladen. Er wolle eine Therapie machen, sagte der 35-Jährige reumütig am ersten Tag seines Prozesses. Am zweiten Verhandlungstag zog der Mann plötzlich und überraschend sein Geständnis zurück. Nach Gesprächen mit seiner Mutter und seiner Psychologin sei ihm klar geworfen, dass er nichts zugeben könne, was er nicht getan habe, sagte er dazu. Konsequenz seines Sinneswandels: sofortige Festnahme im Gerichtssaal und anschließende U-Haft. Die Straferwartung sei ohne Geständnis viel höher, hieß es zur Begründung des Haftbefehls. Es bestehe nun Fluchtgefahr.

Angesichts dieser Situation wollte der Angeklagte nun doch wieder ein Geständnis ablegen. Doch das Kind muss jetzt gehört werden. So will es das Gericht. Ein Geständnis müsse glaubhaft ein, sagte die Vorsitzende Richterin. Durch das Hin und Her in der Aussage des Angeklagten sei diese Glaubwürdigkeit erschüttert, die Vernehmung des Kindes deshalb unumgänglich. Am Dienstag nun muss das Mädchen im Landgericht Meiningen aussagen. Wie bei Kindern üblich, wird das unter Ausschluss der Öffentlichkeit passieren.



Weitere Verhandlungstermine sind nicht geplant - es könnte am Dienstag also auch ein Urteil geben.