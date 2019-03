Der Landkreis fordert unter anderem, dass Meiningen Kreisstadt bleibt und alle kreislichen Aufgaben der Stadt Suhl auf den Landkreis Schmalkalden-Meiningen übergehen. Außerdem soll der Eingliederungsvertrag bis zum 31. Mai 2019 unterzeichnet werden. Am Mittwochabend will der Suhler Stadtrat seinen Grundsatzbeschluss zur möglichen Fusion verabschieden .

Abstimmung im Kreistag von Schmalkalden-Meiningen: Das Ergebnis fiel ziemlich eindeutig aus. Bildrechte: MDR/Tino Geist

Suhls Oberbürgermeister André Knapp (CDU) stand am Abend zuvor Suhlern Rede und Antwort. Bei einer Einwohnerversammlung mit 350 Teilnehmern informierte er über eine mögliche Fusion mit dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Dabei äußerten sich einige Suhler kritisch und fragten, was eine Fusion denn bringe.



Neben Kritik gab es aber auch positive Stimmen zur Fusion. Die Prämie von über 40 Millionen Euro vom Land sei eine einmalige Chance, hieß es aus dem Publikum. Innenminister Georg Maier (SPD) hatte diese Summe aus Landesmitteln in Aussicht gestellt.



Knapp will weiterhin die Suhler bei der Fusion mitbestimmen lassen. Er kündigte erneut einen Bürgerentscheid an, der aber nicht von allen Gästen für sinnvoll erachtet wurde.