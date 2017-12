Der gute Geist der hessischen Kirche zu Kleinschmalkalden

Der heute 48-Jährige trat sein Amt aus Berufung an. Denn der Dienst in der Kirche liegt wohl in der Familie und der Hang zu den Glocken auch. "Schon mein Großvater war ein treuer Kirchendiener", bekennt der Küster im Ehrenamt schmunzelnd. Auch zu den Glocken, gab es eine ganz besondere Beziehung. Steffen Günther begann seine Werkzeugmacherlehre in VEB Kunstgewerbe Pappenheim- im Ort besser bekannt als Firma "Venter Glocken". Dort wurden Kuhgeläute und Glocken und Glöckchen als Raumschmuck hergestellt. Handwerkliches Geschick war auch hier das A und O.