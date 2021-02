So wie hier im Besucherbergwerk Ehrenfriedersdorf könnte es bald in Thüringen aussehen.

So wie hier im Besucherbergwerk Ehrenfriedersdorf könnte es bald in Thüringen aussehen.

So wie hier im Besucherbergwerk Ehrenfriedersdorf könnte es bald in Thüringen aussehen. Bildrechte: dpa

Eine darauf spezialisierte Firma aus Mannheim will mit den Flügen Daten sammeln. Diese könnten Aufschluss darüber geben, ob im Werra-Revier Bodenschätze wie zum Beispiel Kupfer schlummern. Mit den Flügen will das Unternehmen herausfinden, ob sich ein Abbau in der Region lohnen könnte. Ein Spezialflugzeug soll dabei das Areal systematisch überfliegen.