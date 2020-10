Covid-19 Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist jetzt auch Corona-Risikogebiet

Noch am Freitag hatte die Kreisverwaltung die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit 44,7 angegeben. Unter anderem sei nun in dem Pflegeheim in Steinbach-Hallenberg das Virus bei 22 weiteren Bewohnern nachgewiesen worden. Zudem gebe es vier neue Fälle beim Personal. Außerdem registrierte das Gesundheitsamt auch sieben positiv getestete Kinder einer Kita in Viernau.