Schmalkalden-Meiningen Meiningen: Landrätin mahnt zur Einhaltung der Hygieneregeln

In Meiningen hat am Samstag eine 59-jährige Maskengegnerin eine Tankstellenangestellte angegriffen. Die Landrätin des Landkreises Schmalkalden-Meiningen Peggy Greiser zeigte sich am Mittwoch schockiert und mahnte zu Einhaltung der Hygienevorschriften.