Live-Blog zum Bombenfund in Meiningen

Seit dem Start der Evakuierungsmaßnahme regeln Polizei und Feuerwehr den Verkehr in Meiningen. Bitte umfahren Sie die Stadt, wenn möglich. Die Busse zur Evakuierung sind von den benannten Sammelstellen planmäßig gestartet. Sie bringen die Evakuierten zu den Unterkünften, die die Stadt dafür eingerichtet hat. Der Busshuttle fährt kostenlos von folgenden Sammelplätzen:

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen als Lotsen an den Sammelplätzen bereit.

Um den reibungslosen Verkehr der Busse und Einsatzkräfte zu gewährleisten, wurde in der in Jerusalemer Straße in Meiningen ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, auf individuelle Abholung und Transport im Bereich der Jerusalemer Straße zu verzichten und die Jerusalemer Straße zu meiden oder die oben genannten Sammeltransporte zu nutzen.