Thüringer Bergwacht: Mehr Einsätze in diesem Winter

Die Thüringer Bergwacht bei einer Rettungsübung Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Thüringer Bergwacht erwartet in diesem Winter eine steigende Zahl an Einsätzen. Wie ein Sprecher der DRK-Bergwacht MDR THÜRINGEN sagte, wird mit zusätzlicher Arbeit unter anderem am Skilift am Fallbachhang in Oberhof gerechnet. Nach fast zwei Jahren Pause soll er wieder in Betrieb gehen. Laut Bergwacht wurden die Retter in der vergangenen Wintersaison rund 170 Mal gerufen.



Bereits 2018 war ein bewegtes Jahr für die Thüringer Bergwacht. Zuletzt musste im November 2018 ein schwer verletzter Waldarbeiter bei Siegmundsburg im Landkreis Sonneberg von der Bergwacht geborgen werden. Der Mann erlag später seinen Verletzungen im Krankenhaus. Vor allem aber abseits der Rettungseinsätze wurden bei der Bergwacht 2018 Meilensteine gesetzt. Mit dem neuen Rettungsdienstgesetz sind die Einsätze nun finanziell abgesichert. Laut Bergwacht müssen im nächsten Jahr aber weitere Schritte folgen. Unter anderem sei die Bergwacht noch nicht überall hinreichend ausgestattet. Immer wieder kam es in der Vergangenheit vor, dass die ehrenamtlichen Helfer die Technik und Ausrüstung aus Spenden oder sogar aus eigener Tasche bezahlen mussten. Die Landkreise seien hier in der Pflicht, so ein Sprecher der Bergwacht.