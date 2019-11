Bei Bauarbeiten am Bahnhof in Meiningen ist am späten Dienstagnachmittag eine Bombe gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN sagte, wird die Evakuierung vorbereitet. Nach ersten Informationen müssen die Bewohner im Umkreis von einem halben Kilometer um den Fundort in der Berliner Straße in Sicherheit gebracht werden. Die Experten zum Entschärfen der Bombe sind auf dem Weg nach Meiningen. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

Bei Bauarbeiten in Meiningen wurde die Fliegerbombe entdeckt. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel