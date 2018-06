Innenstadt stand unter Wasser: Nach Überflutung: Meiningen weist Mitschuld zurück

Nach den Überschwemmungen in Meiningen am Samstagabend hat die Stadt eine Mitschuld zurückgewiesen. Bürgermeister Fabian Giesder sagte MDR THÜRINGEN, solche Starkregenereignisse könnten von keiner Kanalisation bewältigt werden. "Wir tun, was wir tun können", so Giesder. Eine problematische Stelle im Abwassersystem sei der Stadt bekannt. Die notwendigen Bauarbeiten müssten aber aufwendig genehmigt werden. Ziel der Stadt sei es, den notwendigen Kanal 2020 zu bauen.