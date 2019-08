Der 35-Jährige hatte sich zwischen 2015 und 2018 zweimal an der Tochter seiner damaligen Freundin vergangen. Zu Prozessbeginn hatte er den Vorwurf eingeräumt - das Geständnis aber am zweiten Verhandlungstag teilweise widerrufen. Deshalb hatte auch das heute achtjährige Opfer vor Gericht aussagen müssen .

Bestritten hatte der Mann nicht, dass er von 2013 bis 2017 im Internet in mehr als 100 Fällen Bilder und Videos mit kinderpornografischem Inhalt heruntergeladen und teilweise weitergeleitet hat. Teilweise waren darunter auch sehr junge Opfer. "Die Bilder machen fassungslos", sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung.

In seinem Heimatort im Kreis Schmalkalden-Meiningen schlugen dem Mann Wut und Hass entgegen. In seinem Schlusswort sagte der Verurteilte, dass ihm die Tat leid tue und er sie gerne ungeschehen machen würde. Er wolle in seiner Haft eine Therapie machen, kündigte er an.