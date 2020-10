Eine neue Anlage zur Produktion von Methanol soll bis 2023 in Zella-Mehlis entstehen. Methanol wird auch als grüner Treibstoff bezeichnet. Für das Projekt überreichte Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) dem Zweckverband für Abfallwirtschaft Südwestthüringen (ZASt) am Mittwoch einen symbolischen Förderbescheid in Höhe von rund acht Millionen Euro.