"Sag mal Charlotte, wir müssen doch irgendwie ein Lebenszeichen nach draußen geben, damit die Leute merken, dass wir noch da sind!". Das hat Kai Lehmann, Direktor des Museums Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden, schon während des ersten Corona-Lockdowns zu seiner mittleren Tochter Charlotte gesagt. Mit den sogenannten "Sozialen Medien" hatte Kai Lehmann bis dahin nicht viel am Hut. "Meine drei Töchter haben mir sogar verboten, auf Facebook oder Instagram unterwegs zu sein. Die haben gesagt, Papa, du mit deinen dicken Fingern klickst dann da ständig Sachen an, die du gar nicht anklicken willst."

Als das Museum dann im März vergangenen Jahres das erste Mal schließen musste, wollte der Museumsdirektor nicht nur da sitzen und warten, bis er wieder öffnen darf. So entstand am Küchentisch der Familie Lehmann die Idee, kurze Videoclips vom Schloss aus zu drehen, um den Menschen wenigstens einen virtuellen Besuch zu ermöglichen.

Technisch nicht perfekt, aber authentisch

In den ersten Videos wurden alle Räumlichkeiten des im 16. Jahrhunderts erbauten und zu seiner Zeit von den hessischen Landgrafen als Nebenresidenz genutzten Schloss vorgestellt. Technisch nicht perfekt, aber mit großer Leidenschaft für die Sache führt Museumsdirektor Kai Lehmann in die stilistischen Besonderheiten des außerordentlich gut erhaltenen Renaissanceschlosses in Schmalkalden ein.

Die verspielten, goldfarben getupften Stuckaturen im sogenannten "Weißen Saal", die prächtigen, für die Zeitepoche typischen, in sich verschlungenen Malereien an Wand und Decken, die bis heute bespielbare Orgel in der Schlosskirche und der Terrassengarten mit der Wasserkunst - all das mache Schloss Wilhelmsburg zu einem "Juwel unter den Renaissanceschlössern", erzählt Kai Lehmann.

Viele Fans im Netz

Zum Erstaunen der Familie Lehmann wurden schon die ersten auf Schloss Wilhelmsburg gedrehten Videos vielfach geklickt. "Wir waren total überrascht. Da kam man nicht drum herum, weiter zu machen!", erzählt Kai Lehmann.

Als das Schloss und die Außenanlagen vorgestellt waren, die Klickzahlen aber gleichzeitig weiter anstiegen, begann Kai Lehmann für die Videos historische Themen und Ereignisse im Zusammenhang mit dem Schloss und der Region aufzubereiten: Was haben die ehemaligen Bewohner der Wilhelmsburg gerne gegessen? Welche Tischsitten galten damals? Welche Frisuren waren en vogue? Und warum wäre Martin Luther ohne den Schmalkaldischen Bund nur eine Fußnote der Geschichte geworden?

Schloss Wilhelmsburg in Schmalkalden. Bildrechte: IMAGO

Die große Frage: Warum geht der Museumsdirektor immer rückwärts?

Neben den historischen Diskussionen in den Kommentarspalten wurde eine Frage im Netz besonders hitzig diskutiert: Warum läuft der Museumsdirektor in seinen Videos eigentlich immer rückwärts? Kai Lehmann lüftet das Geheimnis: "Ich möchte so viel wie möglich von den Schönheiten des Hauses zeigen! Und das kriege ich nur hin, wenn ich rückwärts tappe, weil, dann kommt mehr ins Bild.

Am Anfang haben sich die Leute amüsiert und die Stoppuhr drauf gestellt, wann ich das erste Mal stolpere. Aber das ist nicht eingetreten. Zumindest nicht offiziell."

Durch die Videos kamen mehr Besucher

Einige der bis heute rund 70 Videos wurden mehrere tausend Mal geklickt. Damit kann das Museum Schloss Wilhelmsburg locker mit den Klickzahlen anderer großer und weitaus bekannterer Museen mithalten. Das mache ihn sehr stolz, sagt Kai Lehmann.