Schneekanonen allein reichen nicht aus, um in Oberhof genügend Schnee für den Biathlon-Weltcup zu produzieren.

Wintersport Schnee für Biathlon-Weltcup in Oberhof: Laster starten in Gelsenkirchen

Mit Hilfe aus dem Ruhrgebiet gehen die Vorbereitungen für den Biathlon-Weltcup in Oberhof in die nächste Runde. Mehr als 30 Lastwagen sollen 2.000 Kubikmeter Schnee vom Schalke-Stadion in den Thüringer Wald transportieren.