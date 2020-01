Um die Herkunft der weißen Ware hat es zuletzt Spekulaktionen gegeben. Das Portal Insuedthueringen.de erwähnt, dass Schnee vorher schon aus der Skihalle in Bispingen bei Hamburg gekommen sei, auch in den sozialen Netzwerken halten sich entsprechende Gerüchte. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es weiterhin nicht. Anfang der Woche hatten die Organisatoren gegenüber MDR THÜRINGEN erklärt, dass Lkw lediglich zwischen den Schneedepots in Oberhof beziehungsweise später nach und von Gelsenkirchen unterwegs sind. Auch die Geschäftsführung der Skihalle in Bispingen dementierte auf Nachfrage eine Lieferung nach Oberhof. Das Haus habe dafür derzeit überhaupt keine Kapazitäten, hieß es. Das Unternehmen, das gut 50 Kilometer von Hamburg angesiedelt hat, bietet Schnee zum Verkauf an - für 40 bis 60 Euro pro Kubikmeter zuzüglich Verladekosten.