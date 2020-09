Rasante Abfahrten, steiles Gelände und weite Sprünge. Auf den neuen Strecken am Oberhofer Fallbachhang kommen Mountainbiker voll auf ihre Kosten. Die ersten Eindrücke sind vielversprechend:

Hier kommen auch Anfänger und Familien auf ihre Kosten. Bildrechte: MDR/ Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum Oberhof "Für Jeden was dabei. Downhill, Jumpline - macht schon echt Bock. Muss ich sagen", sagt Nico Leye aus Mühlhausen, der mit seinen Freunden in dieser Woche die neuen Strecken getestet hat. Auch Lucas Mörstedt aus Erfurt ist begeistert: "Die bauen hier gerade noch relativ viel. Es gibt verschiedene Strecken für groß und klein. Also man kann sogar mit der Familie herkommen, das ist ganz cool." Verbesserungsbedarf gibt es nach Ansicht der Biker noch bei der Liftfahrt. Denn die dauert manchen Zweiradfreunden schlichtweg zu lange.

Ausbau sorgt für Vielseitigkeit

Damit der Spaßfaktor bei den Bikern auch in Zukunft steigt, hat der Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum in diesem Jahr über eine halbe Million Euro in den Bikepark investiert. Nach langer Planung wurde das Großprojekt Anfang des Jahres gestartet.

Hoch springen und weich landen - das geht auf dem neuen Air Bag-Jump. Bildrechte: MDR/ Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum Oberhof Seitdem hat sich viel bewegt am Fallbachhang. "Wir haben insgesamt zehn Kilometer Strecken im Angebot. Davon sind sieben Kilometer neu. Wir haben vielfältige Strecken. Zum Beispiel einen Family Flow Trail. Der ist auch für Anfänger geeignet. Wir haben unsere Jumpline mit großen Sprüngen für die Fortgeschrittenen neu gebaut. Außerdem gibt es einen Pumptrack und einen Air Bag-Jump. Und somit eigentlich ein buntes Programm für Jedermann", sagt Marcus König vom Bikepark Oberhof. Das Highlight im neuen Park ist der Air Bag-Jump. Bei den Sprüngen in ein riesiges Luftkissen darf auch mal etwas schief gehen. Stürze tun hier im besten Fall nicht ganz so weh.

Bauarbeiten fast abgeschlossen

Mittlerweile sind die Arbeiten im Bikepark fast abgeschlossen. Doch auch in den nächsten Jahren soll sich in Oberhof in Sachen Mountainbike noch einiges bewegen. Der Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum plant auch im Biathlonstadion Mountainbike-Strecken.

Der neue Pumptrack im Bikepark Oberhof. Ziel ist es hier, ohne zu treten, durch Hochdrücken des Körpers aus der Tiefe am Rad Geschwindigkeit aufzubauen. Bildrechte: MDR/ Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum Oberhof Eine Ilmenauer Firma hat dafür bereits ein Konzept vorgelegt. Die Arena könnte so zum Beispiel mit Mountainbike-Events auch im Sommer besser ausgelastet werden und die vorhandenen Strecken am Fallbachhang würden ergänzt. Für die weitere Planung hat der Zweckverband rund 100.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Der Trend zum Mountainbiken hält in Oberhof also Einzug. Und auch im Bikepark macht sich das schon bemerkbar, sagt Marcus König: "Wir merken schon anhand der Besucherzahlen, dass wir eine große Steigerung im Vergleich zum Vorjahr haben. Und wir rechnen auch damit, dass der Sommerbetrieb am Fallbachhang in Zukunft eine relativ große Rolle spielen wird. Das Thema Mountainbiken wird immer wichtiger werden. Und das ist ein großer Faktor hier im Tourismus den wir versuchen auch gut zu bedienen."

Mehr fahrradfreundliche Unterkünfte

Auch die Gastgeber im Thüringer Wald stellen sich immer mehr auf Mountainbike-Touristen ein. Wie eine Sprecherin des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) sagte, gibt es im Thüringer Wald derzeit 33 zertifizierte fahrradfreundliche Unterkünfte. Allein in Oberhof gibt es fünf Hotels und Pensionen die das "Bett+Bike" Qualitätssiegel tragen. Die Gastgeber bieten den Bikern unter anderem kostenlose Unterstellmöglichkeiten für die Fahrräder und Reparatursets.