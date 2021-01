Während der Biathlon- und Rodel-Weltcups in Oberhof im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Südthüringen werden die Zufahrten zur Stadt von der Polizei kontrolliert. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Besucher müssten damit rechnen, abgewiesen zu werden. Die Kontrollen starten demnach am Freitag. Tagestouristen sollten Ausflüge nach Oberhof dringend meiden, heißt es.

Die öffentlichen Parkplätze in der Stadt werden bis zum 17. Januar für Tagestouristen komplett gesperrt. Falschparker müssen laut Landratsamt mit Bußgeldern rechnen - und damit, dass ihre Autos abgeschleppt werden. Schon jetzt ist das Gebiet rund um das Skistadion abgeriegelt.

Biathlon-Weltcup in Oberhof ohne Zuschauer

Der Biathlon-Weltcup beginnt am 8. Januar und endet gemeinsam mit dem Rennrodel-Weltcup am 17. Januar. Die Rennrodler messen sich allerdings erst ab dem 15. Januar in Oberhof. Zu den Wettkämpfen sind in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer erlaubt. Der Freistaat Thüringen, der Landkreis Schmalkalden-Meiningen und die Stadt Oberhof legen den Fans dringend ans Herz, zu Hause zu bleiben und die Rennen im Fernsehen oder per Livestream zu verfolgen.