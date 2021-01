Der Neuschnee am Dienstag hat den Ausrichtern des Biathlon-Weltcups in Oberhof reichlich Arbeit beschert. Organisations-Chef Thomas Grellmann sagte am Mittwoch, aus dem Schießstand-Bereich habe viel Schnee fortgeschafft werden müssen. Der Neuschnee auf den Strecken sei angewalzt worden. Helfer seien über Nacht im Einsatz gewesen, für das Sprintrennen der Männer am Mittwochnachmittag seien die Strecken in einem guten Zustand.

Skiläufer am Rondell in Oberhof am Dienstag. Bildrechte: dpa