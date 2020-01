Die Kritik am Schnee-Transport mit mehr als 30 Lkw von Gelsenkirchen zum gut 370 Kilometer entfernten Biathlon-Weltcup in Oberhof ist Bundestrainer Mark Kirchner sauer aufgestoßen. "Alle Beteiligten müssen sich grundsätzlich mal überlegen - ob das Politiker oder andere Funktionäre sind: Wenn man Weltmeisterschaften und andere Veranstaltungen ausrichten möchte in Regionen, wo es eher dünn mit Schnee ist, und dann diese Klimathematik in den Vordergrund schiebt, müssen wir sagen: Dann machen wir komplett zu", sagte Kirchner am Rande der Wettkämpfe im Thüringer Wald.