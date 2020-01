Sportlich gesehen, ist Benedikt Doll der Hoffnungsträger im deutschen Team. Sein Sieg im letzten Weltcup-Sprint vor der Weihnachtspause in Frankreich hat für genügend Selbstvertrauen gesorgt, um auch den Tagessieg am Freitag in Oberhof als Ziel auszugeben. Zumal der ganz große Konkurrenz am Rennsteig fehlt: Der Gesamtweltcup-Führende, Johannes Thingnes Boe, ist zu Hause in Norwegen geblieben, weil seine Frau ein Kind erwartet. Neben Doll geht das deutsche Team mit Arnd Peiffer, Simon Schempp und den beiden Thüringern Lukas Fratzscher und Phillip Horn an den Start. Erik Lesser fehlt in diesem Jahr in Oberhof. Er war vom Trainerteam in den zweitklassigen IBU-Cup versetzt worden.